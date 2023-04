Metometal em Tomar é o exemplo de uma empresa em permanente evolução

Desde 1977 que a Metometal, em Tomar, se dedica ao tratamento anti-corrosivo de superfícies metálicas. A empresa foi fundada pelo actual gerente, Francisco Ferrari, que assumiu o total controle 12 anos mais tarde.

Entre os serviços prestados estão Decapagem (remoção física de óxidos feita por projecção de granalha de aço em espaço fechado); Metalização (tratamento das superfícies metálicas com a aplicação de uma película de zinco sobre as mesmas realizado em espaço fechado); pintura líquida (pintura pelo processo no sistema airless e pintura electroestática, feito numa cabine de pintura) e lacagem (pintura electroestática a pó (aplicação de tinta em pó) que depois vai ao forno para a sua cozedura).

A Metometal está, desde 2004, em instalações localizadas no Parque Empresarial de Tomar. Com a mudança a empresa passou a ter uma área maior e o seu equipamento foi todo remodelado para melhor servir os clientes

Em 2021 a Metometal expandiu-se através da construção de um novo pavilhão totalmente dedicado ao sector de Lacagem conseguindo lacar peças até 15 metros de comprimento e até 1,2 toneladas de peso sendo uma das maiores instalações daquele tipo no país. Tal como tinha sido feito em 2016 também instalou painéis fotovoltaicos na cobertura do novo pavilhão.

Actualmente conta com 1.200 painéis fotovoltaicos instalados nas suas coberturas produzindo cerca de 35% da energia consumida diminuindo os custos de exploração e contribuindo para a protecção do meio ambiente.

A empresa obteve certificação de qualidade em 2012, segundo a norma ISO 9001:2008 e em 2018 decorreu a transição daquela norma para a ISO 9001:2015.

A Metometal, sendo uma empresa especializada em pintura industrial, é associada de dois organismos de pintura franceses, a GEPI e a OHGPI, e tem pintores formados pela entidade ACQPA.

O investimento realizado ao longo destes anos é também reconhecido pelo IAPMEI uma vez que a empresa foi considerada PME Líder entre 2016 e 2022 e PME Excelência em 2017 e 2020.