Politejo é referência em cinco países na indústria de tubagens

A Politejo dedica-se à produção e aplicação de soluções termoplásticas nas áreas da construção, indústria, agricultura, mineração e outras, com especial preocupação pelo meio ambiente, recuperando e reintroduzindo na cadeia de produção os materiais utilizados.

“Onde estiver um tubo é onde nós estamos” é o lema da empresa familiar que nasceu em Azambuja, em 1978, e que agora marca presença em cinco países com dez fábricas – Portugal, Espanha, Moçambique, Angola e Brasil.

Pedro Catela, sócio-gerente, diz que o sucesso da Politejo se deve a colaboradores, tecnicamente evoluídos e com um sentido de missão comum. O objectivo da empresa é superar as expectativas dos clientes, internos e externos, através da agilidade e eficiência das equipas e da qualidade dos materiais empregues, que se caracterizam pela rigidez e durabilidade.

A rega gota-a-gota é o próximo investimento da empresa portuguesa, que tem vindo a trilhar o caminho da sustentabilidade, promovendo uma irrigação controlada, evitando, assim, desperdícios de água.

A expansão geográfica está na mira da Politejo que vai abrir uma segunda fábrica no nordeste do Brasil e que estuda uma nova unidade industrial na América Latina, somando mais colaboradores aos 450 existentes.

