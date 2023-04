RPH foi criada para fazer a diferença no sector imobiliário

A RPH, nasceu em 2016, fruto da paixão de Rita Pinto e de Nuno Hilário pela actividade imobiliária. Tendo em conta a experiência vivida por ambos, em imobiliárias tradicionais e franchisadas, o objectivo principal foi fazer a diferença no sector.

Desse modo, colocaram em prática o melhor que sabiam fazer. “Definimos que o cliente estaria no centro do nosso ADN e, por isso, seria importante apoiá-lo em tudo o que estivesse ao nosso alcance, transformando os nossos clientes em amigos”, explicam.

A primeira loja foi aberta numa das principais avenidas de Santarém, no centro da cidade, junto ao W Shopping. Algum tempo depois, devido ao rápido crescimento, a RPH mudou para a avenida do Hospital Distrital de Santarém, onde permanece até hoje.

A mudança possibilitou uma loja de maiores dimensões, mais bem localizada e com estacionamento gratuito para os clientes. Nesse mesmo ano, em 2018, Rita Pinto e Nuno Hilário, decidiram também investir na melhoria da qualidade fotográfica dos seus imóveis e da sua promoção. Com aquela mudanças conquistaram uma elevada notoriedade, não só junto dos clientes, como também de diversos parceiros.

Em 2021, durante a pandemia, a RPH adquiriu equipamento multimédia de alta tecnologia, para proporcionar uma experiência ainda mais real e de elevado valor acrescentado aos clientes. Aquele investimento permitiu simplificar a interacção dos mesmos com os imóveis, através de uma experiência virtual de elevada qualidade, proporcionando mais conforto e agilidade a todo o processo.

O investimento em tecnologia prosseguiu no ano passado com a aquisição de um drone para captação de fotografias e vídeos, para poder ser dado destaque, com qualidade, às moradias, terrenos e quintas.

Simultaneamente foi ampliada a equipa comercial e foram criadas novas equipas, tanto ao nível do apoio jurídico, como no plano do marketing, no sentido de melhorar a gestão da imagem da RPH. Graças a isso, passou a estar bem posicionada nos melhores websites e nas redes sociais, o que lhe permite captar o maior número de pessoas qualificadas, nas zonas geográficas de interesse.

“O ADN da RPH vive-se na nossa imobiliária, através da transmissão dos nossos valores, das relações pessoais e profissionais que estabelecemos, e da exigência nos processos de trabalho, que se reflecte na excelência do serviço prestado aos nossos clientes. Somos uma imobiliária que marca a diferença pela inovação dos serviços que prestamos”, explicam os responsáveis. E deixam uma nota final:

“Não queremos clientes satisfeitos, queremos clientes encantados. Trabalhamos diariamente, de forma digna, para superarmos as expectativas e criarmos memórias positivas. Sabemos, como ninguém, aquilo que os clientes mais valorizam num momento tão importante da sua vida, como é a compra e venda de um imóvel”.