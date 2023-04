Tinta que elimina insectos e ácaros é vendida na empresa António Filipe Neto Lda

A trabalhar no ramo das tintas há mais de quatro décadas e com uma loja na Estrada de Alcanede, desde 2005, a António Filipe Neto Lda, em Rio Maior, tem entre a sua vasta oferta uma tinta anti-insectos e anti-ácaros recomendada pela Associação Portuguesa de Asmáticos.

Na António Filipe Neto Lda prima-se pela inovação e qualidade de tintas que têm uma durabilidade de 10 anos. A empresa, que é revendedora da marca Sotinco, tem à disposição tintas para casas, para automóveis e todo o tipo de material de desgaste rápido utilizado por pintores.

No caso de dúvida sobre a cor ou que tipo de tinta usar a António Filipe Neto Lda dispõe de um funcionário formado pela marca parceira e disponibiliza uma amostra para que o cliente possa experimentar antes de usar.

A mais recente inovação é a tinta que elimina ácaros, insectos e evita a formação de teias de aranha recomendada pela Associação Portuguesa de Asmáticos. A Artilin 3A Mate é indicada para locais de grandes aglomerados como hospitais e creches.

A empresária e sócia-gerente da António Filipe Neto Lda, Alexandra Neto, experimentou a tinta numa das paredes da garagem de casa e nunca mais teve teias de aranha. “Quando me falaram da tinta não acreditei e não conseguia estar a vender um produto se não acreditasse nele”, afirma a O MIRANTE.

A loja de tintas da António Filipe Neto Lda faz entregas em empresas do distrito de Santarém e, em parceria com a Sotinco, tem um técnico que faz a certificação da pintura garantindo a sua durabilidade.

Na sede da António Filipe Neto Lda são também vendidos equipamentos como berbequins, rebarbadoras e aparafusadoras e é feita a manutenção de compressores e a reparação de máquinas de lavar a alta pressão e a quente vendidas pela marca.