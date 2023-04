Agrosport tem produto único no mercado da cofragem

A Agrosport tem como actividade a venda de máquinas e equipamentos para a construção civil, prestando assistência multimarca. Paulo Neves e Maria Neves, sócios-gerentes, e os dois filhos são os autores dos únicos painéis de cofragem vertical em alumínio no mercado.

Aquela estrutura permite construir desde muros a pilares de forma rápida, segura e anti-sísmica, e há quem a utilize para fazer lajes. A sua forma modular torna-se flexível e possibilita ultrapassar os maiores obstáculos em obra, sendo reconhecida internacionalmente.

A Agrosport foi fundada em 1990 e o nome deve-se à formação de Paulo Neves, em Agricultura. Na crise de 2008, apostou no mercado da cofragem, entrando ao longos dos anos nalguns mercados europeus e Estados Unidos da América. Há dois anos foi feito um investimento para duplicar a produção, assegurando a entrada no mercado espanhol.

É o espírito optimista que tem levado a empresa do Cartaxo além-fronteiras: “Em qualquer parte do mundo que nos liguem vamos lá, não interessa quanto custa, interessa é quanto vai custar no futuro”, afirma Paulo Neves, acrescentando que para se exportar tem de se ter uma produção equilibrada. “Não é dizer que entregamos hoje e entregamos daqui a um mês”, sublinha.

Outro dos projectos a curto e médio prazo é a criação de uma nova fábrica perto da actual, com 1500 metros quadrados, de modo a optimizar o negócio. Na Agrosport, uma empresa que preza pela inovação e eficiência, as chefias envolvem-se na actividade operária, abrindo espaço a opiniões rumo ao sucesso.