Casas do Gótico faz o processo de compra e venda de casa parecer fácil

A Casas do Gótico é uma empresa de mediação imobiliária com agências em Santarém, na Avenida Madre Andaluz, número 18, Loja A, e Torres Novas, na Avenida dos Negréus, lote seis, loja três.

A sua actuação simplifica a compra e venda de imóveis, uma vez que trata de toda a documentação necessária sem que os clientes tenham de se preocupar. A sua rede de contactos, que inclui intermediários de crédito e parceiros imobiliários, faz com que seja fácil e rápido encontrar a casa desejada.

Na procura por um comprador, a Casas do Gótico promove os imóveis nas redes sociais para quase 10 mil seguidores, além de ter presença em todo o Ribatejo.

A sócia-gerente, Sílvia Sousa, de 44 anos, que deixou a área da contabilidade para se dedicar ao ramo imobiliário, defende que a honestidade é a chave do negócio: “A casa pode ser antiga, mas tem de estar limpa. Nas casas habitáveis, os problemas de humidade têm de ser resolvidos. Há muitas casas antigas que podem ser reabilitadas, mas temos dificuldade em chegar aos herdeiros, o que culmina na degradação dos centros históricos e cidades”, afirma.

Para Sílvia Sousa, o que distingue a Casas do Gótico das restantes empresas de mediação imobiliária é a maneira de estar no negócio, com um serviço completo que vai desde a angariação do imóvel até ao apoio pós-venda.

O maior desejo de Sílvia é aumentar a equipa para que a empresa possa crescer. A ex-contabilista desmistifica a ideia de que no sector imobiliário se ganha pouco e dá o exemplo da sua empresa.

A Casas do Gótico oferece treino e suporte contínuo aos novos consultores, não é necessário experiência, mas sim uma mentalidade empreendedora. Os interessados devem inserir o currículo em https://www.casasdogotico.pt/recursoshumanos.