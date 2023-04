Flora Garden valoriza cidades com a criação de espaços verdes

A Flora Garden é uma empresa especializada em projectar e construir jardins, além de garantir a sua gestão e manutenção. Com sede na Lapa, no concelho do Cartaxo, foi a responsável pela execução dos espaços verdes do Parque do Rio, em Rio Maior e pela contrução do novo parque de arborismo do concelho.

A empresa unipessoal nasceu da força de vontade de Carlos Tereso em criar o seu próprio posto de trabalho. Aos 50 anos, o engenheiro florestal promete continuar a fazer da pequena obra uma obra significativa “Rebaixar um passeio para a pessoa com deficiência passar, reparar uma calçada para que não se tropece, tapar um buraco, são coisas pequenas que acabam por ter a mesma logística que uma grande obra, mas que fazem toda a diferença”, sustenta.

Quanto à legislação lamenta que o critério para a maior parte dos concursos públicos seja o preço em vez da qualidade e o cumprimento do contrato, já que a riqueza da Flora Garden são os seus recursos humanos e os vários equipamentos e soluções que tem para o mesmo problema. Em relação a 2022, a Scoring colocou a Flora Garden no top 5 das melhores pequenas e médias empresas de Portugal e no top 10 das melhores pequenas e médias empresas do sector da região.

O futuro da Flora Garden passa pela criação de uma estação de compostagem para resíduos verdes e pela modernização de procedimentos de trabalho, com a transição para equipamentos eléctricos, o que pode acontecer já este ano, nos 25 anos de actividade da empresa. A empresa conta com 140 funcionários altamente especializados, que vão desde arquitectos e engenheiros a técnicos de higiene e segurança.