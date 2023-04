Grupo Costa Martins & Dias planeia novas instalações e expansão para mais países

José Costa, Paulo Martins e João Dias formaram o Grupo Costa Martins & Dias em 2003, com sede na Estrada da Senhora da Luz em Casal Filipe, Rio Maior. Executam trabalhos de construção de estruturas metálicas, fachadas, casas de habitação, coberturas em painel e chapa, portões, gradeamentos, trabalhos de serralharia e pavilhões.

Também dispõe de serviço de decapagem, metalização e projecção de isolamento em poliuretano. Além do serviço que presta, a empresa faz venda directa ao público de painel e chapa.

Do grupo fazem também parte a Metalúrgica Casal Filipe, com sede em Casal do Rei, Vidais, e que nasceu em 2013 para reforçar o desenvolvimento dos serviços que presta aos clientes, e a SWF – Indústria & Comércio, Lda, com sede em Casais de Santana, Benedita, adquirida em 2021.

Numa altura em que as exigências a nível da construção são maiores, o Grupo Costa Martins & Dias está preparado para dar resposta em termos de qualidade, nomeadamente com a execução de coberturas modernas em painel sandwich e isolamentos térmicos.

A trabalhar em todo o país, a empresa não tem razão de queixa da legislação em vigor, embora constate que muitas regras mudam consoante o local onde executam os trabalhos, nomeadamente a nível de regulamentos.

“Há distritos em que é de uma maneira e distritos de outra. Há câmaras em que é de uma maneira e câmaras de outra. Mas o nosso trabalho é feito em todo o lado, porque conseguimos cumprir e fazer com que os nossos produtos sejam bem aplicados e cumpram”, explicam.

A empresa também tem que lidar com outras regras quando trabalha em França ou noutros países europeus e nos países da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), nomeadamente em Angola.

A construção de novas e maiores instalações e a expansão para mais países são as prioridades actuais do Grupo Costa Martins & Dias, assim como a contratação de mais mão-de-obra, pois a sua escassez condiciona, por vezes, a sua actividade e desenvolvimento.