Com quatro lojas na região e outras em perspectiva, a empresa tem gestão de José Carlos Piedade e Emília Ferreira e foi PME Líder no ano passado.

José Carlos Piedade Ldª é uma referência no ramo das tintas a nível nacional

Fundada há 34 anos a José Carlos Piedade Ldª actua no comércio de tintas e derivados, sendo revendedora em exclusivo da marca Robbialac, para construção civil e Standox para repintura automóvel. Comercializa também a marca Viero e o sistema Capotto, isolamento térmico pelo exterior.

Tem quatro lojas no distrito de Santarém na zona industrial de Santarém, Cartaxo e Abrantes, e clientes profissionais e particulares, em todo o país. Faz entregas a nível nacional e regional.

Desde que solicitada presta apoio aos clientes, indicando-lhe as soluções mais adequadas para pinturas interiores e isolamentos exteriores, isolamentos térmicos e respectivas pinturas.