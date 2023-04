Semana Taurina e Feira Anual em Samora Correia

A cidade de Samora Correia prepara-se para viver dias animados. Está tudo a postos para o arranque da 16ª edição da Semana Taurina e Feira Anual, ambos os eventos promovidos pela Junta de Freguesia de Samora Correia. De 28 de Abril a 7 de Maio acontecem largadas de toiros diárias, vacadas populares e largadas para crianças que prometem atrair os aficionados. Dia 28 de Abril é inaugurada a Semana Taurina com a exposição “O Toiro”, pelas 21h00, no Centro Cultural de Samora Correia. A partir das 22h00 o Largo do Calvário recebe músicas latinas pela mão do DJ Duany.

No dia 29, pelas 20h00, realiza-se o Arraial Puro Ribatejo com o Cavalinho da Sociedade Filarmónica União Samorense (SFUS) e Charanga Rambóia, no Largo do Calvário. O encontro taurino de folclore começa pelas 22h00 de 30 de Abril, no Largo do Calvário, com actuações do Grupo Etnográfico Samora e o Passado, Rancho da AREPA e rancho da SFUS Ceifeiras e Campinos.

No feriado de 1 de Maio o Centro Cultural de Samora Correia vai ser palco do Encontro de Sevilhanas, às 21h00. Actuam o grupo de Sevilhanas Alma Flamenca, o grupo Sabor Flamenco e as sevilhanas.com. A 2 de Maio a noite no Centro Cultural de Samora Correia é dedicada ao fado. Pelas 21h30 Alberto Corga (viola) e Nuno Ezequiel (guitarra) acompanham os fadistas Cármen Santos, Leonel Tito, Maria Veneno, Manuel da Conceição, Gena, João Moreira, Oliveira Santos, Ema Nunes e Manuel Veríssimo. A poetisa da cidade, Piedade Salvador, também irá declamar poemas acompanhada pelos fadistas.

A finalizar a Semana Taurina vai realizar-se um encontro de bandas filarmónicas e entrega do prémio Sérgio Perilhão. Tocam a banda filarmónica União Samorense e a Banda do Ateneu Artístico Vilafranquense. Nota ainda para a grande corrida de toiros agendada para 30 de Abril pelas 17h00. A corrida conta com os cavaleiros Sónia Matias, Ana Batista, Ana Rita, Parreirita Cigano, Manuel de Oliveira e Diogo Oliveira. Pegam os forcados amadores da Moita, Ribatejo e Cascais.

A Feira Anual começa a 4 de Maio e termina no dia 7 de Maio. Durante o certame os artesãos locais vão vender e promover os seus artigos na tenda junto ao Centro Cultural de Samora Correia.