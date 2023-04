Sublimérito tem capacidade para elaborar todo o tipo de projectos relacionados com construção

A Sublimérito - Projectos e Consultadoria, Lda, em Rio Maior, é uma empresa que desenvolve projectos de engenharia, arquitectura e fiscalização de obras, tanto para entidade públicas como privadas, em projectos de qualquer escala, a nível nacional e internacional com especial incidência no eixo entre Leiria e Setúbal.

A empresa elabora soluções devidamente compatibilizadas, de uma forma coordenada, permitindo ao cliente ter acesso dentro da mesma entidade a todas as áreas de um projecto desde o conceito aos projectos de arquitectura e engenharia, licenciamento, projectos de execução (se assim o pretender), até à fiscalização e acompanhamento de obras”.

A Sublimérito presta internamente serviços de arquitectura, engenharia (em todas as áreas, estabilidade tanto em betão armado, estruturas metálicas ou LSF, águas, esgotos, térmica, acústica, electricidade, telecomunicações, gás, segurança contra riscos de incêndios, ventilação e ar condicionado), modelação 3D, projectos de execução, fiscalização de obras, certificação energética, medidas de auto-protecção, avaliação imobiliária, coordenação e optimização de projectos para clientes públicos e privados.

A capacidade de poder tratar tudo dentro da mesma empresa, com um coordenador de projectos com provas dadas no mercado, segundo garante o gerente, permite melhorar a qualidade dos projectos desenvolvidos uma vez que a Sublimérito alia os conhecimentos de projecto aos conhecimentos de obra optimizando o resultado final.

Para além do elevado número de moradias que fez a Sublimérito já elaborou projectos de prédios, arruamentos, arranjos exteriores e infra-estruturas urbanas, centros escolares, cine-teatros, lares, centros de dia, creches, polidesportivos, quartéis de bombeiros, pavilhões multiusos, parques de estacionamento, infra-estruturas, mercados, dentro e fora de portas.

“Actualmente a empresa tem 7 funcionários fixos, entre arquitectos e engenheiros, e cerca de 20 colaboradores externos, que praticamente fazem parte da empresa pois a maioria já trabalha connosco há mais de 10 anos aliando a experiência e capacidade técnica à energia da juventude”, refere o gerente da Sublimérito. Consegue aumentar a sua capacidade de resposta em qualquer altura graças a uma larga rede de parceiros conseguindo dar resposta a projectos de qualquer escala.

Localizada na Avenida Almirante Cândido dos Reis, nº 11G, em Rio Maior, funciona nos dias úteis, das 09h00 às 19h00, esperando por si para elaborar os seus projectos.

A Sublimérito, Projectos e Consultadoria, Lda, faz parte da Solução Projectamos o Futuro !