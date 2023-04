Carlos Nazareth considera-se um artista expressionista

Carlos Nazareth considera-se um expressionista. Aos 73 anos, tendo sido professor de música e artesão oleiro durante 40 anos, tem-se dedicado nos últimos anos a trabalhar apenas na área da olaria e modelagem, produzindo apenas peças únicas.

O artista, natural do Cartaxo, trabalha solitariamente, mas chegou a ter 12 artesãs a trabalhar consigo, numa altura em que tinha 60 lojas no Algarve a comprar as suas peças e também recebia encomendas dos Açores, França e Lanzarote.

Chegou a fazer 30 feiras por ano e nessa altura fazia peças em série. Actualmente apenas cria e executa peças únicas. Refere que ao longo de dois anos esteve em algumas mostras e galerias, mas nunca viu peças estilizadas como as suas, que considera serem representantes de um expressionismo muito próprio. Não trabalha de porta aberta mas pode ser encontrado no Cartaxo, onde a maioria das pessoas o conhece.