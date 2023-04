Certicasa – Mediação imobiliária com apoio técnico especializado

A Certicasa nasceu como marca da Lusiprojecto – Soluções em Engenharia, Lda. e teve o seu início de actividade na certificação energética de edifícios, área onde tem já quase 10 anos de experiência.

Em 2017 com a chegada da nova responsável à equipa, Maria Teresa Azoia, a Certicasa alargou a área de actuação à mediação imobiliária e ao alojamento local.

A actuação na área da mediação imobiliária pauta-se por um acompanhamento personalizado ao longo de todo o processo, focado em responder às necessidades de cada cliente.

“A nossa missão é compreender as necessidades de cada cliente e acompanhar cada pessoa ou empresa de forma adequada. Do início ao fim quer o processo seja em venda, compra ou arrendamento. Compreendemos que é no imobiliário que grande parte das pessoas e famílias têm os seus maiores investimentos e por isso é uma grande responsabilidade acompanhar os nossos clientes na procura do melhor negócio. Muito importante na nossa dinâmica é o apoio técnico que recebemos da equipa da Lusiprojecto, sem dúvida um elemento diferenciador nos serviços prestados e que muitas vezes é fundamental no esclarecimento dos clientes”, refere Maria Teresa Azoia.

Quanto ao alojamento local, encontra-se uma unidade a funcionar, a Casa da Ribeira, com capacidade para quatro pessoas e previsão de abertura no próximo ano da segunda unidade, igualmente na Ribeira de Santarém.