Clinic ajuda a chegar à melhor versão de cada cliente

A Diamond Clinic, de Juliana Couceiro, presta serviços de beleza, principalmente na área da estética avançada e que impliquem mudanças visuais significativas. “Temos todo o prazer em ajudá-lo a descobrir a sua melhor versão!”, é a sua principal mensagem.

Propriedade de Juliana Couceiro, que prepara o lançamento da sua própria linha de produtos de beleza, a Diamond Clinic está no Cartaxo, na Urbanização da Quinta da Cabreira, lote 62 B, junto ao posto de combustível da BP. Conta também com outros dois espaços na zona de Lisboa.

Apaixonada por estética e beleza, pelo impacto que esta pode ter na auto-estima das pessoas, Juliana Couceiro tem uma experiência profissional de sete anos com actualização permanente a nível de formação e de investimento em tecnologia avançada.

“Os clientes são únicos e por isso oferecemos serviços personalizados às suas necessidades e objectivos. São recebidos como príncipes e princesas enquanto aguardam ou preenchem a ficha e a anamnese podem usufruir de um café ou chá. Seja qual for o tratamento que façam recebem a mesma atenção e dedicação por parte da equipa, composta por mim e pelas colaboradoras”, sublinha Juliana Couceiro.