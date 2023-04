Imobiliária BuyCasa garante todos os serviços essenciais na compra e venda de casas

Actuando sobretudo no distrito de Santarém a imobiliária BuyCasa, com sede em Vila Chã de Ourique, concelho do Cartaxo, acompanha todos os processos de venda e pós-venda dando apoio administrativo e jurídico. Presta também outros serviços, nomeadamente financeiros em parceria com mediadora de crédito; e de foto reportagem profissional dando destaque aos imóveis pela qualidade de imagem/vídeo.

O gerente, André Filipe Ferreira Gonçalves, está ligado ao ramo imobiliário há cinco anos e define a actividade da empresa como de apoio à concretização dos desejos de cada cliente numa base de profissionalismo, confiança e bom relacionamento.

Quanto a outras empresas similares recusa designá-las como concorrentes. “Não temos concorrência mas sim parceiros de negócio. Quando assumimos que temos concorrência acabamos por nos isolarmos no mercado. Na BuyCasa acreditamos que o mercado dá para todos e que partilhar negócios entre empresas é o futuro aplicando assim uma prestação de serviços de excelência aos nossos clientes”, refere.

Com uma equipa de 14 agentes imobiliários, a BuyCasa não tem horário rígido funcionando de acordo com as necessidades de quem procura os seus serviços. “Estamos disponíveis para receber os nossos clientes a qualquer hora desde que sejamos contactados com antecedência. Apesar do escritório no nº 9, da Rua dos Combatentes do Ultramar, o nosso trabalho é maioritariamente feito no terreno”, sublinha André Gonçalves.