Mediadora Via Segura assenta na longa experiência profissional dos gerentes

A Sociedade Mediadora de Seguros Via Segura, no Cartaxo, trata de todos os assuntos relacionados com seguros e tem disponibilidade permanente para atendimento de clientes.

Aberta em Janeiro de 2000 a empresa é de raiz familiar tendo origem na actividade de mediador de seguros do avô do actual gestor, Mário Jordão, que trabalha no sector desde 1992 e que trabalhou com o seu pai que lhe passou o negócio em 2006.

A sua esposa, Luísa Jordão, também é sócia-gerente. A equipa integra ainda Carla Nazareth Barbosa. Embora tenham negócios noutras zonas a maior parte dos clientes da Via Segura é do Cartaxo.

Seriedade, profissionalismo e qualidade do aconselhamento são o segredo para gerar a confiança dos clientes e manter a sua preferência pelos serviços.