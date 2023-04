Rochas ornamentais da C.Mata Export reconhecidas internacionalmente

A empresa C. Mata Export - Mármores e Granitos, com sede em Casais Robustos, Alcanena, iniciou a sua actividade há mais de 45 anos. Fundada por Carlos Ferreira da Mata, é actualmente líder mundial na produção e exportação de rochas ornamentais, reconhecidas pela sua qualidade.

Com duas pedreiras próprias, de onde são extraídos os conhecidos calcários Mocacream, Cabeça Veada, entre outros, a empresa é um motor contínuo de oportunidades de emprego para habitantes da região onde está inserida.

Utilizando a melhor tecnologia e com respeito pelas normas ambientais, a sua actividade engloba a extracção, transformação e comercialização de pedra em blocos, chapas e produtos com variados acabamentos.

A C. Mata Export foi adquirida em 2020 pela Mármores Rosal, onde o seu sócio-gerente, Victor Almeida, fez um investimento de recursos direccionado para a manutenção e compra de novas máquinas com o objectivo de estar sempre na vanguarda do mercado, onde a qualidade e o compromisso com clientes são valores fundamentais.