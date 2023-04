Veículos para profissionais e empresas com condições vantajosas na Roques Vale do Tejo

A Roques Vale do Tejo, representante da Renault, Isuzu e Dacia em Portugal, com presença em Santarém, Vila Franca de Xira e Torres Novas, tem disponíveis para venda, veículos comerciais para profissionais e empresas, novos e usados, com preços e condições muito vantajosas.

Considerados ferramentas de trabalho, não se limitando ao tradicional casa-trabalho/trabalho-casa, e com muitas deslocações diárias, dentro e fora de localidades e nas mais diversas estradas, os veículos comerciais das marcas representadas pela Roques Vale do Tejo, sejam carros, carrinhas ou pick-ups, são dos mais procurados e mais vendidos e estão disponíveis tanto nas versões diesel como híbridos plug-in ou totalmente eléctricos.

A Roques Vale do Tejo tem para os seus clientes profissionais as soluções que melhor se adaptam ao seu negócio, seja qual for a sua dimensão e área, e uma equipa preparada para fornecer todas as informações para a tomada de qualquer decisão bem como para dar aconselhamento a nível de incentivos do Estado e de soluções financeiras.

A empresa garante também a melhor assistência e após venda, possui oficinas próprias sendo também reparador autorizado, para além das marcas que representa, da Nissan. Tem secção de venda de peças e acessórios e tem regularmente campanhas promocionais a decorrer.