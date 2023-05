Bemposta celebra a Ascensão há décadas mesmo sem feriado de quinta-feira

A Festa da Ascensão na Bemposta, freguesia de Abrantes, que decorre entre 18 de Maio, Quinta-Feira de Ascensão, e domingo, dia 21, é uma daquelas festas genuinamente populares, que vive da vontade das pessoas, há dezenas e dezenas de anos, apesar de Quinta-Feira de Ascensão não ser feriado no concelho.

Festa da Ascensão 23 - Bemposta - Linda Flor, apresenta-se em cartaz com destaque ao topo para as celebrações religiosas do Dia da Espiga, como também é conhecida a Quinta-Feira de Ascensão. “Bemposta Linda Flor” é uma homenagem à Marcha da Bemposta. Após a missa solene em honra de Nossa Senhora do Rosário, decorre a procissão pelas ruas da vila. Trata-se de um momento marcante. Durante a manhã decorre o peditório, com acompanhamento musical a cargo da Banda Operária Torrejana. O colorido festivo é dado por flores, decorações e mantas que muitos fazem questão de colocar nas janelas e varandas. Há um prémio para a rua mais embelezada. Nesse dia já é possível almoçar na festa - o prato do dia é feijoada mas há frango assado todos os dias - e a abertura da quermesse é às 17h30. À noite actua o conjunto FH5.

A animação musical nos restantes dias é assegurada pelos Àpart, na sexta-feira, 9 Maio, RH+, no sábado e Emanuel Moura, com os seus fados humorísticos, no domingo, a partir das 21h30. Antes do fadista, pelas 19h00, actua Mister Paulo, com muita música para dançar e um grande espectáculo de luz e cor.