Romaria ao Senhor da Boa Morte assinala Dia da Espiga em Vila Franca de Xira

A Quinta-Feira de Ascensão, também conhecida como Dia da Espiga, é celebrado em Vila Franca de Xira com a tradicional romaria ao Senhor da Boa Morte em Povos, que este ano está agendada no calendário para dia 18 de Maio. Pelas 10h00 abre a quermesse e os peregrinos encontram-se no largo do pelourinho de Povos meia hora mais tarde para subirem a pé os dois quilómetros até ao alto do santuário do Senhor Jesus da Boa Morte. Às 11h00 começa a eucaristia da solenidade da ascensão do senhor e às 12h30 tem lugar a tradicional procissão em torno do santuário e a bênção dos campos, da cidade e do miradouro.

A tradição inclui almoço e folclore às 15h30, seguindo-se um baile popular pelas 16h00. Do programa das celebrações este ano consta ainda um encontro sobre as “Irmandades em Portugal”, pelas 17h00 de dia 14 de Maio e uma recitação do terço dia 17 de Maio pelas 17h00. A celebração do Dia da Espiga em Vila Franca de Xira é organizada pela Paróquia de São Vicente Mártir, Misericórdia de Vila Franca de Xira, Comissão de Festas do Senhor da Boa Morte e conta com os apoios da Câmara e junta de freguesia de Vila Franca de Xira e do Comité Organizador Paroquial de Vila Franca de Xira da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.

Reza a história que a capela onde decorre a cerimónia tinha o nome de Santa Maria dos Povos, cuja festividade se celebrava todos os anos após o Domingo de Pascoela. A devoção à imagem do Senhor da Boa Morte é anterior ao século XVIII e deu-se com a descoberta, nas proximidades da igreja, de uma imagem de Jesus Cristo morto. A devoção a esta imagem implantou-se de tal forma no seio dos ribatejanos que, quando a igreja foi reconstruída, após o terramoto de 1755, o seu nome alterou-se de Santa Maria dos Povos para capela do Senhor da Boa Morte. O nome “Senhor da Boa Morte” deve-se ao povo das Lezírias e às muitas tragédias que os afligiam.