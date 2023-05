Recriações históricas da Feira de Época estão de volta a Torres Novas

O centro histórico da cidade de Torres Novas, em especial a Avenida 5 de Outubro, castelo e o Jardim das Rosas, vai recuar no tempo numa recriação histórica com o tema Femina Mundi: As Irmãs Sigeas. A Feira de Época arranca na quinta-feira, 1 de Junho e prolonga-se até domingo, 4 de Junho.

Nesta que é uma das mais atractivas festas do concelho, na qual se recriam os momentos mais importantes da sua história, não vão faltar actividades lúdicas, performances musicais e teatrais, cenários e personagens. Os visitantes vão poder percorrer a mouraria, empunhar espadas na praça d’armas, entrar no submundo dos enfermos e desvalidos no Postigo da Traição, conhecer histórias no Lugar do Petiz ou Jardim dos Bonecreiros ou provar iguarias numa das muitas bodegas da feira.

O tema desta edição retrata o passado das irmãs Ângela e Luiza que levaram da corte “o saber e humanidade, a harmonia da música e o encanto das belas palavras”. Filhas de Diogo de Sigeu e de Francisca de Velasco, família de eruditos e humanistas muito influente na corte de D. João III e da rainha D. Catarina, as irmãs Ângela e Luiza, devido à sua particular cultura letrada e ao amplo reconhecimento granjeado, terão marcado seguramente a sociedade torrejana, em meados do século XVI.

As pulseiras para entrada nos quatro dias da Feira de Época estão em pré-venda até 26 de Maio, pelo valor de cinco euros e podem ser adquiridas na tesouraria do município, no Teatro Virgínia, Piscinas Municipais Fernando Cunha, Agriloja de Torres Novas e online em bol.pt. As crianças até aos 12 anos, inclusive, têm entrada gratuita. Após 26 de Maio as pulseiras estarão à venda durante o evento nas bilheteiras junto ao recinto com o custo de nove euros para os quatro dias e de seis euros as diárias.