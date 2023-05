Davicol fabrica e instala caixilharia em alumínio e está apta a emitir etiquetas Classe A+

A Davicol é uma empresa que se dedica ao fabrico de caixilharia em alumínio, com sede em Casal de Além, concelho de Azambuja. Dispõe de marcação CE, que garante conformidade com os requisitos da União Europeia em matéria de segurança, saúde e separação de resíduos para protecção do ambiente. A empresa também está apta a emitir etiquetas energéticas Classe A+ para as janelas, classificação máxima a nível de eficiência, por garantirem um maior isolamento térmico e optimizarem a luz natural e a ventilação.

Embora a maioria dos seus clientes sejam de Azambuja e concelhos vizinhos, a Davicol tem trabalhos executados ao longo dos anos, nomeadamente nos anos 90 e 2000, na zona do Algarve, nomeadamente nas urbanizações de Vila Sol, Pine Cliff, Vale de Lobo e Quinta do Lago, tendo nesta última deixado uma excelente imagem.

A Davicol foi fundada nos anos 70 como uma firma em nome individual, tendo também nessa altura, como produção a serralharia civil em ferro. Em 1993 foi constituída com a actual designação e natureza jurídica, com os sócios Francisco Colaço e Judite Colaço, o que veio a ser alterado em 2013, com a entrada de David Colaço como sócio da mesma.

O forte investimento em 1998, nomeadamente em equipamento e ampliação das instalações, devido à dinâmica que a construção civil viveu, preparou a empresa para responder às necessidades do mercado, nessa altura e nos anos seguintes.

A par do investimento contínuo a empresa dispõe de uma equipa experiente, motivada e comprometida com a qualidade do trabalho, e continua a apostar na contratação de novos colaboradores e equipamentos, para responder melhor e mais rapidamente às solicitações.

Ao longo do tempo a Davicol tem sabido acompanhar o mercado nas mais variadas vertentes, seja na tipologia dos vidros, na eficiência e robustez dos perfis de Alumínio, assim como no tipo de PVC que utiliza nas suas obras.