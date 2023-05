Felijardim comercializa máquinas e equipamentos para jardinagem, agricultura e floresta

Patrícia Felícia, gerente da Felijardim, confessa que quando estudou, a disciplina de história não era uma das suas favoritas. No entanto, irá visitar a Feira de Época de Torres Novas, que decorre de 1 a 4 de Junho e diz que tinha curiosidade, se pudesse, em viver um dia nesses tempos.

“Seria interessante viver numa época onde se respeitava muito a natureza, a alimentação não era produzida com recurso a químicos e a gastronomia era extremamente rica na sua elaboração e os seus costumes eram bastante diferentes” refere.

Não sendo de Torres Novas, já conhece algumas realidades do concelho e tem interesse em saber e conhecer mais. Sobre a ligação da Feira de Época à sua empresa, diz que é apenas indirecta, uma vez que a Felijardim faz venda e manutenção de artigos para jardinagem, no sentido de manter aprazíveis os parques onde se realizam aquele tipo de eventos.

A Felijardim, com sede em Liteiros, Torres Novas, é uma empresa que comercializa máquinas e equipamentos para jardinagem, floresta, agricultura, indústria e casa, prestando também assistência técnica. É representante da STIHL, fabricante nº1 de máquinas e equipamentos para esse segmento.

“Oferecemos aconselhamento profissional, assistência técnica e tentamos que o cliente tenha sempre uma boa experiência ao passar pela Felijardim”, refere a gerente.