Feira da Agricultura em Santarém cumpre calendário sem novidades

A Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo está de regresso ao Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas (CNEMA), em Santarém, de 3 a 11 de Junho. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, volta a estar na inauguração do certame, para o qual não vão ser convidados membros do Governo por vontade da CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal, - maior accionista do CNEMA.

A edição deste ano tem como tema o ovo. Entre as alterações anunciadas pela organização contam-se a criação de um espaço próprio para a animação, de forma a “não colidir” com outras iniciativas e a dar “maior conforto aos visitantes”; o aumento da oferta gastronómica, com a presença de restaurantes, nomeadamente de carnes de raças autóctones, e tasquinhas dinamizadas por associações da região, e a melhoria da ventilação na nave C, espaço dedicado a espaços comerciais, artesanato e degustação.

Na vertente das conferências e debates, destaque para a Conferência Global de Avicultura, organizada pela ANAPO, e a que debaterá a “aplicação do PEPAC [Plano Estratégico da Política Agrícola Comum] em 2023”, promovido pela CAP, ambas agendadas para dia 7, havendo ainda várias iniciativas sobre digitalização e inovação.

A nave A volta a acolher o “Prazer de Provar”, com os “melhores dos melhores” produtos dos concursos nacionais promovidos pelo CNEMA, além dos vinhos, azeites, queijos ou enchidos, entre outros, com acções de “cozinha ao vivo” e provas de produtos, além do espaço do programa “Portugal Sou Eu”.

Na nave B, além da exposição de empresas e instituições, estará presente a 34.ª edição da FERSANT - Feira Empresarial da Região de Santarém - e um espaço dedicado ao “emprego, empreendedorismo e formação”, com a presença de escolas profissionais e dos Institutos Politécnicos de Santarém e de Tomar, e uma área em que pessoas à procura de emprego se podem inscrever facilitando o contacto com empresas que procuram trabalhadores.

Véspera de feriado com dia dedicado a Santarém

Entre os espectáculos musicais, a organização destaca os concertos com Nininho Vaz Maia (dia 3), D.A.M.A (dia 7), Calema (9) e David Antunes com Bárbara Tinoco e Paulo Gonzo (dia 10). O dia 7 de Junho, véspera do feriado do Corpo de Deus, será dedicado ao concelho de Santarém, com a câmara a oferecer as entradas aos moradores do concelho e a levar ao certame escolas, Instituições Particulares de Solidariedade Social, ranchos e associações.