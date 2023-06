Forte da Casa vai estar em festa durante cinco dias com grupos da terra

Este ano as festas do Forte da Casa, em honra do Sagrado Coração de Jesus, vão estar na rua entre 7 e 11 de Junho com Mico da Câmara Pereira, Sérgio Rossi, Tanya ou Just This como os principais cabeças-de-cartaz.

Organizadas pela União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa e a produção da Trás Eventos, os festejos arrancam no dia 7 de Junho, às 19h00, com o hastear das bandeiras seguido de arruada com o grupo Dez Afinados. À mesma hora é também inaugurada a exposição de azulejos de Mário Nunes e aberto o arraial. Há baile marcado com Marco Nunes às 21h30 e pelas 23h00 o palco é ocupado por Mico da Câmara Pereira. A festa acaba pela 01h00.

No dia seguinte o arraial abre pelas 15h00, seguido da actuação do grupo Duo Oeste pelas 17h00, um espectáculo de stand-up comedy com O Mocinho (às 21h00) e concerto com Sérgio Rossi às 22h30. Um dos pontos altos da festa tem lugar na sexta-feira, 9 de Junho, com abertura do arraial às 18h00 e a tradicional noite de folclore às 21h00, hora a que começa a conhecida noite da sardinha assada, com distribuição de sardinhas, vinho e pão. A artista Tanya sobe ao palco às 23h00 e pela 01h00 haverá uma garraiada. Já pela madrugada, depois da 01h30, DJ Vusy anima a plateia até às 03h00.

No dia de Portugal, feriado nacional, o arraial abre às 15h00 e logo pelas 17h00 actuam as Marias Catrapumbas, animação destinada a crianças. Às 18h00 tem lugar a garraiada e meia hora depois actua Showman. Pelas 21h00 sobe a palco a banda Just This, seguida, pelas 23h00, dos Mind Out Break. Às 00h30 avança a actuação do DJ Nunes.

O último dia de festa é a 11 de Junho e o destaque será a presença na vila do programa televisivo Somos Portugal. A eucaristia seguida de procissão em honra do Sagrado Coração de Jesus tem lugar pelas 18h00 e será acompanhada pela banda dos bombeiros da Póvoa de Santa Iria. A última garraiada da festa acontece pelas 19h00. Às 21h30 actua o DJ Diaz Mankey e pela meia-noite há fogo-de-artifício nos céus da vila que durará perto de 15 minutos.