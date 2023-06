Nuno Miguel Ferreira também faz trabalhos no estrangeiro

A “Nuno Miguel Ferreira – Automação de Sistemas, Soc. Unip., Lda” é uma empresa especialista em Sistemas de Rega, Bombagens e Automação, focada no sector agrícola. Com sede na Chamusca, tem actividade em todo o país, bem como em Espanha, Itália, Roménia e Angola.

Trabalha com algumas das melhores marcas do mercado nacional e internacional de Pivots e Sistemas de Rega, representando a prestigiada marca OTECH.

“Estamos no mercado desde 2014 mas temos um capital de 30 anos de experiência na área da irrigação. Acreditamos que é através do bom atendimento, do melhor desempenho possível e de um cada vez maior conhecimento, que conseguimos garantir o nosso sucesso bem como o dos nossos clientes”, refere o sócio-gerente, Nuno Ferreira.

A empresa vai estar presente na Feira da Agricultura, em Santarém, dando suporte à montagem e à assistência durante a realização da mesma e Nuno Ferreira também vai aproveitar para tomar conhecimento das novidades do sector. Pessoalmente concorda com o figurino da Feira da Agricultura, não a comparando à extinta Agroglobal, em Valada do Ribatejo, que era uma feira apenas para profissionais.

Comentando os indicadores positivos economia do país, diz que, no caso da sua empresa eles reflectem a realidade, dado o aumento do volume de vendas, ano após ano, embora ache que ainda existe muito por melhorar.