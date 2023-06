Nova factura da Águas do Ribatejo é mais simples intuitiva e informativa

A nova factura dos Serviços de Ambiente da Águas do Ribatejo (AR) foi reformulada para se tornar mais simples, intuitiva e informativa. Desse modo, como explica o presidente do conselho de administração, Francisco Oliveira, o cliente tem acesso, num único documento, a toda a informação dos serviços de água, saneamento e resíduos.

A factura continuará a chegar a casa dos clientes via correio, mas foi feito um apelo para que os mesmos continuem a aderir à factura electrónica de forma a reduzir a pegada ecológica e também evitar eventuais atrasos na sua entrega em papel.

Em papel ou no digital a factura apresenta, de forma clara, os elementos referentes aos vários serviços (água, saneamento e resíduos), indicando a entidade a quem se destinam as respectivas receitas permitindo ao cliente ter a percepção de que a factura que recebe da Águas do Ribatejo não é apenas a factura da água, mas sim de três serviços: água, saneamento e resíduos.

O cliente pode saber a média diária de consumo em litros avaliando assim o seu desempenho na eficiência hídrica e controlando os seus hábitos de consumo e respectivos custos. A nova imagem da Águas do Ribatejo foca os valores que estiveram na criação da empresa há 15 anos e que se consolidaram neste ciclo que modificou o panorama do abastecimento de água e saneamento numa área territorial de 3.200 km2.

“Visão, Coesão, Sustentabilidade continuam a ser palavras-chave na estratégia de garantir a sustentabilidade da empresa com um tarifário socialmente justo e critérios de qualidade e segurança que colocam a Águas do Ribatejo num nível de excelência”, refere Francisco Oliveira.

A Águas do Ribatejo criou um canal no Youtube com vídeos de informação e sensibilização sobre a actividade e investimentos da empresa e com divulgação das acções no âmbito da responsabilidade social e ambiental. A presença da empresa nas redes sociais será outra forma de promover a aproximação aos clientes e consumidores estando previsto para breve o lançamento da página no Facebook.

A pensar nos clientes mais relutantes ao digital a AR mantém as parcerias com as rádios locais e a imprensa local e regional no formato em papel. Para quem pretende ter a AR sempre à mão a aplicação MyAQUA disponível no balcão digital é uma ferramenta para computador e telemóvel, preciosa na relação com os clientes.

A AR é a entidade gestora em alta e em baixa nos concelhos de Almeirim, Alpiarça, Benavente, Chamusca, Coruche, Salvaterra de Magos e Torres Novas. A empresa, com 100% de capitais dos municípios, serve 140 mil pessoas e tem 76.500 clientes.