Novo Banco apresenta estudo sobre sector agro-alimentar na Feira de Agricultura

O Novo Banco vai apresentar, durante a Feira Nacional de Agricultura, que decorre em Santarém, de 3 a 11 de Junho, um estudo sobre o sector agro-alimentar, que incide sobre a sua caracterização e evolução nos anos mais recentes e analisa o seu panorama actual e principais desafios a enfrentar, procurando apontar algumas linhas relevantes de orientação para o futuro da agricultura.

A apresentação será feita durante um almoço, para o qual foram convidados vários empresários da região, ligados a várias áreas do sector agro-alimentar.

O Novo Banco vai também oferecer o espaço do seu stand - reformulado para o efeito - a cerca de duas dezenas de empresas da região, de diversas vertentes do sector agro-alimentar, que aí apresentarão os seus produtos.

As equipas comerciais do Novo Banco também irão estar na feira, a prestar todos os esclarecimentos solicitados pelos visitantes. Numa nota de imprensa, o Novo Banco refere estar ao lado das empresas do sector do agro-alimentar que investem, inovam, criam emprego e riqueza, para as aconselhar e apoiar nos seus projectos.