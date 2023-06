Papelaria Fernandes tem novas instalações em Abrantes

A Papelaria Fernandes foi fundada em 1891 e, desde 2010, a marca é explorada pela empresa Papetarget. A abertura da sua loja em Abrantes foi em 2015 e no dia 24 de Maio inaugurou as novas instalações na Zona Industrial Norte, Via Industrial 1, lote 7.

José Morgado Henriques, natural de Alferrarede e administrador da Papetarget, refere que o conceito da antiga Papelaria Fernandes se manteve. “A Papetarget iniciou a sua actividade com pessoas que trabalhavam na Papelaria Fernandes e que transmitiram o seu saber a outros que vieram trabalhar connosco. Mantivemos uma certa mística que havia e que nos torna diferentes nesta área”.

“Antigamente era hábito dizer-se que, quando os outros não tinham as pessoas não se deveriam preocupar porque a Papelaria Fernandes tinha. E, melhor ainda, para não perderem tempo, poderiam começar por ir à Papelaria Fernandes, porque ali haveria o que procuravam”. A Papelaria Fernandes tem tudo relacionado com economato, papelaria no geral, desenho técnico, artes, pintura, artigos e jogos didácticos, num total de quase vinte e cinco mil referências, para uma melhor escolha por parte dos clientes.

Segundo o administrador, a Papelaria Fernandes tem resposta para o cliente específico da parte técnica de engenharia e arquitectura, por exemplo, mas tem também a parte da papelaria pura e dura que todos utilizam e que vai do papel ao clip e agrafador, que se utilizam no dia a dia. O cliente da Papelaria Fernandes tanto é o cliente final, organismos oficiais, bem como empresas e agrupamentos escolares.

Para além de Abrantes, a Papelaria Fernandes tem lojas em Lisboa, no Largo do Rato, na Rua do Ouro, na Rua Miguel Bombarda (no Saldanha), em Almada e na cidade da Covilhã onde adquiriu a centenária Martas de Coimbra. O objectivo da administração é ter uma área de abrangência que se estenda desde a Guarda até Évora, embora a sua carteira de clientes se estenda a todo o território nacional. Para tal conta com uma equipa de comerciais especializados.

Apesar da diminuição da capacidade de compra dos portugueses, a Papelaria Fernandes tem crescido. Em 2010, quando a Papetarget assumiu a marca tinha uma equipa de 11 pessoas e atualmente são 40. A equipa é estável porque houve poucas saídas. “Estamos a perpetuar uma marca nacional centenária das poucas que ainda existem e isso também nos dá alento”, sublinha José Morgado Henriques.