Dijocarros tem uma equipa de profissionais de elevada competência técnica

A Dijocarros, oficina e stand automóvel, em Perofilho, Santarém, foi criada como alternativa aos concessionários, dispondo de serviços de mecânica e manutenção, pintura em estufa e reparação de carroçarias. Destaca-se ainda pela venda de viaturas semi-novas e usadas, com garantia.

Aos potenciais clientes, o gestor financeiro da empresa, Rodrigo Cordeiro, refere que a equipa da Dijocarros é composta por profissionais de elevada competência técnica.

Com a Feira Nacional de Agricultura a decorrer deixa um elogio à mesma, “as novidades e as oportunidades que a Feira nos traz, permitem impulsionar e dar visibilidade à cidade e às empresas. É uma tradição que já faz parte da nossa história e a nível empresarial é, por si só, uma rede de contactos.”

Rodrigo Cordeiro concorda com o figurino da Feira com uma vertente profissional e outra lúdica. “Nem para mim, nem para a minha actividade seria benéfico se a Feira apenas tratasse questões técnicas e comerciais. A Feira é tanto mais interessante, quanto mais dinâmica for projectada, por forma a atrair mais visitantes”, justifica.

A título pessoal, o gestor financeiro da Dijocarros gosta dos concertos e do convívio que as tasquinhas proporcionam e a única alteração que poderia sugerir seria a concretização e consolidação do espaço próprio para a animação.

Quanto ao futuro sente que alguns indicadores económicos positivos ainda vão demorar algum tempo a reflectirem-se na actividade mas está optimista e confia no crescimento económico e no recuo da inflação, com o consequente aumento do consumo.