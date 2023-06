FeirOurém 2023 com cartaz principal prometedor e tradições do mundo rural

A expectativas para a edição de 2023 da FeirOurém, uma das maiores festas do concelho de Ourém, estão muito altas. Entre 16 e 20 de Junho pelo palco principal do certame vão passar nomes como Xutos e Pontapés, Ana Moura, Wet Bed Gang, C4 Pedro, Ruizinho de Penacova, entre outros. À semelhança de anos anteriores a FeirOurém termina no dia 20 de Junho, feriado municipal e Dia da Cidade, onde vão decorrer, para além das cerimónias protocolares, a tradicional sardinhada popular que junta sempre centenas de amantes da gastronomia. A entrada é gratuita, com bilheteira apenas para os espectáculos, bares e lounge.

Durante a apresentação pública da FeirOurém 2023, um evento que também é referência na região ribatejana, o executivo municipal partilhou estar satisfeito com a forma como a iniciativa foi organizada destacando a sua programação diversificada que inclui exposições de actividades económicas, artesanato e gastronomia. O certame realiza-se em toda a área envolvente do Centro Municipal de Exposições e o Parque da Cidade Dr. António Teixeira.

A nave poente, com 800 m2, vai acolher os produtos do mundo rural e será composta por 14 bancas e 18 stands de artesanato e mundo rural. Na nave nascente vão estar 35 stands comerciais num total de 1000 m2. No exterior vão ser alocados 21 stands que reúnem todas as condições para receber as mais diversas actividades e 13 stands destinados às juntas de freguesia do concelho. Para além disso, vão estar ainda disponíveis 10 zonas de diversões, seis zonas para o sector automóvel de máquinas e alfaias agrícolas, 11 pontos de venda de street food, oito bares e uma zona de descanso.