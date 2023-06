Marcelo reinou na Feira da Agricultura sem a companhia de governantes

A Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo foi inaugurada na manhã de sábado, 3 de Junho, em Santarém pelo Presidente da República e sem a presença de membros do Governo, que não tiveram convite da organização, liderada pela CAP – Confederação dos Agricultores de Portugal. Uma situação que foi comentada por Marcelo Rebelo de Sousa, que considerou importante que os responsáveis políticos, convidados ou não, marquem presença no certame.

O Chefe de Estado considerou importante que todos os responsáveis políticos, convidados ou não, estejam presentes na Feira Nacional da Agricultura. Questionado pelos jornalistas sobre o facto de a Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), que detém a maioria no CNEMA, não ter convidado qualquer membro do Governo a visitar o certame, Marcelo lembrou que o mesmo já aconteceu com a Ovibeja.

“O critério é dos organizadores”, atirou Marcelo Rebelo de Sousa, salientando que foi convidado e que “cá estaria sempre”, como aconteceu quando era líder da oposição, quando não tinha nenhuma função política e praticamente sempre desde que é Presidente da República. “Olhando para o futuro é importante que todos os responsáveis políticos, convidados ou não convidados, venham cá”, disse.

Na inauguração também não esteve presente nenhum dos deputados socialistas por Santarém. “Porque será?”, ironizava um militante e autarca socialista de Santarém quando alguém comentava essas ausências durante a longa procissão presidencial. Aliás, dos nove deputados eleitos por Santarém só se deu pela presença de Inês Barroso e Isaura Morais, ambas do PSD. A inauguração foi um longo desfile de beijinhos, abraços e muitas selfies de Marcelo com visitantes, expositores e políticos da região, com as inevitáveis paragens para provar petiscos e bebidas, como é habitual sempre que o Chefe de Estado visita a feira, que está no Centro Nacional de Exposições até 11 de Junho.