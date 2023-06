A Martinho Auto, na zona industrial de Santarém, é uma empresa de reparação automóvel, que existe há mais de 25 anos. Destaca-se pelo serviço de bate-chapas e pintura, mecânica, lavagem-auto, estofador e electricista. A Directora de Comunicação, Mónica Almeida Pedro, destaca ainda outras informações úteis para os eventuais clientes.

“A Martinho Auto, trabalha com todas as companhias de seguros do mercado, podendo desta forma chegar a maior número de clientes e assim tornar o trabalho da reparação automóvel muito mais exigente e competitivo. Detém frota própria de veículos, que servem para emprestar ao cliente quando este vai fazer a reparação da sua viatura”.

A Martinho Auto chegou a marcar presença com um stand, na Feira Nacional de Agricultura, juntamente com outras empresas, que foi importante para se dar a conhecer e divulgar os seus serviços junto dos visitantes. Actualmente opta pela divulgação através de outros meios, embora reconheça a importância do evento para a agricultura e para a cidade e elogie a organização, sublinhando que “envolve muitas pessoas, empresas e entidades corporativas, de forma a corresponder aos interesses da população”.

A título pessoal, Mónica Almeida Pedro, visita a Feira e reconhece que a mesma lhe desperta alguns sentimentos. “Desde muito nova que fui habituada aos costumes da nossa terra e a Feira da Agricultura faz parte disso. A envolvência, as pessoas, o cheiro característico da Feira, dos animais, tudo isso me cativa e orgulha bastante em dizer que sou ribatejana”.

Sobre os indicadores positivos da economia a directora de comunicação da Martinho Auto diz-se optimista porque, se a população em geral se encontrar bem economicamente, tudo é gerido com maior facilidade e com maior conforto.

“São empresas como a nossa, por exemplo, que para além de alimentarem várias famílias, contribuem para a economia. Andamos constantemente a tentar tornar o nosso sector melhor e a trabalhar para que os nossos clientes sejam sempre bem atendidos e com o maior rigor e profissionalismo possível”, sublinha.