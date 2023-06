Future Turbo tem ampliado serviços e também faz limpeza de filtros de partículas

A Future Turbo, com sede em Comeiras de Baixo, Santarém, tem ampliado a gama de serviços que presta e as solicitações dos clientes têm provado que as decisões correspondem às necessidades dos mesmos.

É o caso, por exemplo, da limpeza de filtros de partículas de veículos ligeiros, pesados e agrícolas, para a qual a empresa dispõe de máquina certificada.

É realizado um teste de obstrução quando o filtro chega e após a limpeza e a secagem é feito um novo teste para verificar o resultado. E todos os filtros limpos são depois acompanhados de um relatório com os níveis de obstrução e entregues ao cliente. “Através destes testes que realizamos conseguimos perceber em primeiro lugar se o filtro está obstruído e se precisa efectivamente de uma limpeza e em segundo lugar, graças a esta tecnologia, podemos garantir ao cliente a eficácia da limpeza porque temos um teste final que o comprova”, confirma Marco Pauzinho.

Aberta desde 2021 a Future Turbo, especializada na reconstrução e preparação de turbos de todo o tipo de veículos (ligeiros, máquinas ou camiões). Os turbos são afinados em banco de ensaio com a emissão de relatório detalhado atestando o cumprimento de todos os testes realizados.

A empresa tem capacidade para reconstruir um turbo de um dia para o outro e no caso da preparação de turbos a mesma é feita no turbo do cliente e em 48 horas. Os orçamentos são gratuitos e a empresa tem serviço de recolha e entrega em oficinas e parceiros de negócio na zona de Santarém. Para além disso dispõem de mais de 200 turbos reconstruídos em stock, disponíveis para entrega imediata tornando assim o serviço mais rápido, mas com a mesma qualidade.

Dispõe de banco de potência com tracção às duas rodas o que lhes permite testar os veículos sempre que necessário.

Catarina Pauzinho é responsável pelo atendimento e pela parte administrativa e a empresa assenta na experiência profissional de Marco Pauzinho que trabalha no sector há 27 anos trabalhando com turbos desde os 16 anos de idade. “Hoje já contamos com mais dois funcionários, o que nos deixa muito felizes porque é sinal que estamos em crescimento e que temos trabalho, que é o mais importante”.

Marco Pauzinho é cada vez mais requisitado no que toca aos diagnósticos e à sua ajuda com o auxílio da electrónica. Têm cada vez mais clientes de norte a sul do país. Às vezes ficam surpreendidos como é que os encontraram e porquê eles?! “Já nos aconteceu receber clientes que vieram de Castelo Branco, de Moura, Portimão... que decidiram vir cá pessoalmente porque lhes recomendaram os nossos serviços. E isso é realmente muito gratificante, saber que ajudámos alguém e esse alguém passou a palavra porque ficou satisfeita e recomenda o nosso trabalho é realmente muito bom. Temos lutado muito e trabalhado muito em prol da nossa empresa e do nosso sucesso abdicando de muitos momentos em família e de lazer. Mas tudo isso se torna compensatório quando o nosso trabalho é reconhecido e valorizado. Trabalhamos o melhor que sabemos sempre com verdade, honestidade e a melhor qualidade em cada serviço que efectuamos”.

Foram novamente convidados a participar no evento Lagoa Motor Show, em Lagoa (Algarve), de 15 a 17 de Setembro. No ano passado já tinham estado presentes e foi muito bom estar perto dos seus clientes, explicar como tudo funciona (tinham um stand com artigos para demonstração). E acham que este ano vai ser ainda melhor. “Estamos ansiosos que chegue Setembro”, concluíram..