Herdade da Hera para quem procura tranquilidade e contacto com a natureza

Natureza, família e tranquilidade são o que define a Herdade da Hera, empresa de animação turística, com sede em, Manique do Intendente, no concelho de Azambuja.

Aberta ao público desde Maio de 2015, a Herdade da Hera funciona como um espaço de conexão entre as pessoas e a natureza, em meio rural, com uma oferta que inclui alojamento, campismo e caravanismo, actividades ao ar livre, aulas de pónei para crianças, festas de aniversário, férias da quinta para os mais novos (Verão), aluguer do espaço para eventos e visitas de grupo.

As dormidas e as actividades para as crianças são os serviços mais procurados pela envolvência rural do espaço e vista deslumbrante. Há animais de quinta para conhecer e são permitidos animais domésticos. A Herdade da Hera é uma empresa familiar e a sua localização, preços e funcionamento, são propícios a receber todo o tipo de visitantes, principalmente famílias.

“O que nos motiva diariamente é saber que quem nos visita regressa a casa feliz pelo nosso acolhimento, até mesmo visitantes de outros países que mantêm por vários anos o contacto. E apesar das muitas dificuldades sentidas ao longo dos anos temos conseguido manter o nosso conceito e seguir um caminho sustentável”, salienta a responsável técnica, Vanessa Santos.

Para os mais novos, já estão abertas as inscrições para as Férias na Quinta (não residenciais), para crianças entre os 4 e 12 anos, com muitas actividades saudáveis e divertidas. Brevemente será lançada uma nova surpresa no alojamento que fará as delícias de muitos hóspedes.

A Herdade da Hera apesar de ter um horário fixo (terça a domingo, entre as 11h00 e as 20h00), dá a possibilidade de estar acessível se necessário noutro horário.