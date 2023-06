Insectera apresenta planos e objectivos na Feira Nacional de Agricultura

A Feira Nacional de Agricultura, a decorrer em Santarém até dia 11 de Junho, é o primeiro evento da Agenda Mobilizadora Insectera, estando a mesma num expositor activo na zona descoberta da FNA, junto ao edifício da CAP. É ali que estão a ser apresentados os planos e objectivos para o desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços de um novo sector bioindustrial em Portugal. Segundo os responsáveis do consórcio é a primeira vez a nível mundial que uma feira agrícola conta com a apresentação de temáticas dedicadas à utilização de insectos como ferramenta bioindustrial na sua agenda. A Insectera insere-se num consórcio com 42 empresas, onde se encontram desde entidades do sistema científico e tecnológico, empresas, associações empresariais, a entidades oficiais. Aquela agenda está apostada em investir cerca de 43 milhões de euros na criação de um sector bioindustrial inovador assente em economia circular, gerando mais de 140 postos de trabalho directos e criado um novo conceito de zona industrial, a zona económica circular, ou ZEC, que se espera que venha a ser implementada em Pernes.

Será a primeira Zona de Desenvolvimento Económico totalmente dedicada a actividades de economia circular e onde se converterão dezenas de milhar de toneladas de bagaço de azeitona e de outros sub-produtos agro-industriais em produtos finais de valor acrescentado para os sectores agro-alimentar e bioindustrial.