Grande variedade de actividades no kartódromo e parque de aventuras do Funpark

Em Boleiros, Fátima, com pista de Kart, espaços próprios, restaurante e bares, o Funpark proporciona múltiplas actividades para todas as idades, para grupos ou empresas, nomeadamente Karting, Arvorismo, Paintball, Slide, Escalada, Rapel, Insufláveis, Carrinhos de Choque e dinâmicas de Team Building.

A funcionar de quartas-feiras a domingos, das 10h00 às 19h00 e diariamente, a partir das 09h00, durante o mês de Agosto, o Funpark, propriedade da Jouguinho – Empreendimentos Turísticos S.A., está em actividade há 20 anos, tendo ao seu serviço uma experimentada equipa de profissionais, tanto no kartódromo como no parque aventura. Num só local estão à disposição os melhores programas de actividades com serviços integrados, flexíveis e inovadores, promovendo a conciliação entre as vertentes do turismo, desporto e lazer e cumprindo todas regras de segurança não esquecendo a preservação do ambiente.