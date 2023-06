Grupo Costa Martins & Dias é especializado na construção de instalações industriais e agropecuárias

José Costa, sócio gerente do Grupo Costa Martins & Dias, Indústria Metalúrgica, Lda, em Rio Maior, é um frequentador habitual da Feira Nacional de Agricultura, pelos mais diversos motivos, entre os quais a sua paixão pela agricultura.

“Tenho 47 anos de serralharia mas sempre gostei de agricultura. Cultivo em várias áreas e, com o meu sócio, numa propriedade que adquirimos na Asseiceira, trabalhamos da sementeira à colheita. Temos de tudo um pouco: vinha, olival, batatas, cebolas, árvores de fruto, etc. Tudo tem o seu encanto muito próprio e é difícil definir preferências. Talvez por isso sempre tenha frequentado a Feira. E também pela oportunidade de ver a exposição de animais, pelos petiscos e pela tradição cultivada desde os tempos em que fiz a tropa em Santarém”, explica.

Mas se consegue arranjar algum tempo para uma visita pessoal à Feira, já não se passa o mesmo a nível de uma representação permanente do Grupo. “Não nos fazemos representar especialmente por dois motivos: por um lado está é uma altura de muito trabalho em que fazemos falta por inteiro junto dos clientes para quem trabalhamos. Por outro lado, de acordo com a nossa forma de trabalhar e na área em que actuamos, só faria sentido se tivéssemos num espaço de dimensões consideráveis que permitisse expor todas as possibilidades disponíveis e incluísse também demonstrações da nossa oferta”.

O Grupo Costa Martins & Dias, Indústria Metalúrgica, com sede na Estrada Nossa Senhora da Luz, Casal Filipe, em Rio Maior, é especializado na construção de pavilhões, armazéns, aviários, instalações pecuárias, gradeamentos, escadas, assim como outras não tão directamente ligadas à área da agropecuária. Mais recentemente trabalha também na remoção de amianto. É procurado pela referência de qualidade, acabamentos e também pela honestidade, atributos que foram sendo cimentados ao longo dos anos de trabalho.