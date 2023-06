Mercadona com a Chef Tia Cátia na Feira Nacional de Agricultura

A Mercadona, empresa de supermercados, está presente na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, no espaço dedicado ao “Portugal Sou Eu”, com a iniciativa “Cozinha com a Mercadona” dinamizada pela Chef Tia Cátia. Além disso, este ano, a Mercadona convidou também alguns dos seus fornecedores para fazerem provas com os produtos à venda nos seus supermercados em território nacional e ainda algumas novidades. Em comunicado, a Mercadona diz que pretende continuar com o seu compromisso de colaboração com a produção nacional, iniciado já antes da empresa ter presença física em Portugal, e reforçado com o acordo com a Confederação dos Agricultores de Portugal. Pedro Barraco, director de cadeia Agroalimentar da Mercadona refere que marcar presença, uma vez mais, na FNA é uma excelente oportunidade de estar mais perto dos “chefs” e poder demonstrar o apoio à produção nacional, que, em 2022, representou 789 milhões de euros em compras aos 1.000 fornecedores nacionais da Mercadona.