O azeite virgem extra é o produto de topo da Agri-Mendes, empresa liderada pelos irmãos Agostinho José, Manuel Agostinho e Maria João. Fundada em 1989, a empresa abrange os sectores alimentar e agricultura.

Na área alimentar possui lagar de azeite e marca própria para venda ao público e para exportação. A nível agrícola produz e comercializa alimentação animal, nomeadamente palha e forragens. E faz transporte de vários produtos, nomeadamente tomate para indústria.

A Agri-Mendes está distribuída por três pólos. A sede e o lagar estão em Comeiras de Baixo. Na Fonte da Pedra ficam os armazéns de palhas e forragens e na Torre do Bispo vão ficar as futuras instalações de lagar de azeite, a construir no ano de 2024.

A empresa trabalha em todo o país e também em Espanha, tentando sempre oferecer aos seus clientes um atendimento e qualidade de excelência e a melhor qualidade no produto final. “Contamos com colaboradores que trabalham connosco há vários anos, o que nos permite ter uma equipa experiente e preparada, totalizando já 23 funcionários efectivo, e cinco sazonais na época do lagar”, explicam.

Actualmente, o maior problema da Agri-Mendes é a volatilidade dos preços de matérias-primas e do produto final, o que provoca grande instabilidade e dificuldade na tomada de decisões, explicam os gestores.