Feira é uma boa forma de divulgar a empresa e o seu trabalho

A Mainferal, Lda, em Vila Chã de Ourique, é uma empresa de materiais de construção e decoração, fornecendo e montando caixilharias de alumínio e PVC. Apesar do sector da agricultura não ser a sua principal área de actuação, a responsável da empresa, Mariana Nepomuceno, considera que é do interesse de qualquer empresário estar representado na Feira Nacional de Agricultura. O certame é, acrescenta, uma boa forma de divulgação da empresa e do seu trabalho atendendo aos milhares de visitantes.

Um dos lemas da empresa do concelho do Cartaxo é manter um compromisso de qualidade nos materiais comercializados. A sua actuação no mercado destaca-se pela honestidade, proximidade com os clientes e acompanhamento das obras realizadas. A Mainferal representa várias marcas portuguesas de referência em produtos como tintas, materiais de canalização, jardinagem, louças sanitárias, cerâmica, entre outros. A atenção pelos clientes observa-se também no facto destes poderem solicitar orçamentos gratuitos para todo o material que necessitam para as suas obras.

Mariana Nepomuceno considera que a Feira Nacional de Agricultura deve manter o formato, não concordando que se transforme o evento numa feira mais técnica direccionada a profissionais. “Na minha opinião o principal objectivo da Feira Nacional de Agricultura é divulgar tanto os pequenos como os grandes produtores e conseguir juntar tanto a pessoa particular como o profissional. Se a mesma passasse a ser direccionado apenas para os profissionais perderia toda a sua essência”, sublinha.

Os anunciados bons resultados da economia portuguesa, por parte do Governo, não se estão a reflectir na Mainferal. Porque, explica Mariana Nepomuceno, desde o início do ano têm-se verificado aumentos nas matérias-primas, consequentemente aumento de preços e falta de poder de compra por parte dos clientes.