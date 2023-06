"Não sentimos os indicadores positivos da economia anunciados pelos políticos"

A Secagro, SA, com sede em Vale de Figueira, Santarém, tem um raio de actividade de âmbito nacional em termos de comercialização de cereais. Presta também, na região, serviços à agricultura nomeadamente a nível de secagem de milho e outros. Empresa familiar, fundada e administrada por António Francisco Gil Santos, foi criada há 36 anos tendo num passado mais recente adquirido terrenos agrícolas e enveredado também pela produção de cereais. "Profissionalismo, competência e seriedade" são o seu lema.

Embora a Secagro não se faça representar na Feira da Agricultura, o administrador considera a Feira um evento de extrema importância para o sector agrícola.

"Visito a feira de forma lúdica e também em termos profissionais e a única sugestão que posso fazer à organização é relativa às entradas que deveriam ser grátis. Sei que é uma medida arrojada, mas deviam tentar, tirando partido da maior afluência de público para não perder receita. Ainda me lembro de outros tempos no planalto em que era "casa cheia" todos os dias. Hoje não é assim... mas a realidade é que nem todos dispõem de dinheiro suficiente, principalmente se for uma família inteira para se deslocarem várias vezes ao certame. Se fosse organizador sentir-me-ia frustrado por ter em alguns dias, a feira quase vazia".

Comentando a actual situação económica e as notícias sobre indicadores positivos o fundador e administrador da Secagro diz que não é essa a situação que enfrenta diariamente.

"Pois ... esses indicadores .... Eu não vislumbro!!! Vejo todos os dias na comunicação social os espectáculos degradantes que nos são proporcionados pela classe política, que evidenciam um país a saque, cada vez mais endividado, com medidas tomadas em "cima do joelho" e uma total ausência de estratégia para o sector onde nos inserimos que é a agricultura".