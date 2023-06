Scalhidraulica desenvolve máquinas próprias para agricultura e indústria

Criada há quatro anos, a Scalhidraulica está a preencher uma lacuna que existia na zona de Santarém a nível de soluções na área da vedação, hidráulica e pneumática na zona de Santarém, tanto em termos de comércio quer de reparação.

Com 30 anos de experiência naquele sector, o gerente, Amílcar Morgado, apoiado por três colaboradores e sediado em novas instalações recentemente inauguradas, quer implementar outros projectos e garantir a estrutura necessária para estabelecer mais parcerias, nomeadamente na área da formação, com as entidades formadoras da região, e desenvolver máquinas de fabrico próprio, de que já dispõe, quer para a agricultura, quer para a indústria.

A experiência mais recente teve como base a redução do impacto ambiental das latas de tinta da indústria automóvel, tendo a Scalhidraulica desenvolvido prensas para compactar as referidas embalagens. A aposta na área da inspecção certificada de máquinas é outro projecto em fase avançada.

Importando mais de 50% dos componentes hidráulicos, e prosseguindo no objectivo de colmatar lacunas na região, a empresa garantiu a representação de conceituadas marcas internacionais, com quem perspectiva desenvolver uma parceria na concepção e fabrico de máquinas com a vertente pneumática e eléctrica. Segundo o gerente, aquela evolução vai redireccionar as funções de Tiago Morgado, de 25 anos, com mestrado em Engenharia Mecânica, para a área da concepção e importação.

Amílcar Morgado revela também que as primeiras máquinas para o setor agricola fabricadas há dois anos pela Scalhidraulica sofreram actualizações e novas estão em desenvolvimento para a próxima campanha, apresentando como novidade serem comandadas electricamente e construídas “à medida”, de acordo com o número de funções pretendidos pelo cliente.

“Continuando a responder aos desafios que estiveram na origem da fundação da empresa, vedação, hidráulica e pneumática, a Scalhidraulica entra numa nova era, plena de desafios em diversas frentes, num mercado que tem vindo a conquistar, pelo Ribatejo, Oeste, Alentejo e Algarve, graças à oferta e à qualidade demonstrada.”, sublinha o gerente.