“Uma feira agrícola totalmente técnica seria mais útil para os profissionais do sector”

Manuel Francisco, administrador da Francicampo, com sede em Salvaterra de Magos, gostava que a Feira de Agricultura fosse uma feira representativa da agricultura sem a componente lúdica. Uma feira técnica, para profissionais, como foi, durante alguns anos, a Agroglobal, que decorria em Valada do Ribatejo, concelho do Cartaxo.

“Era uma feira representativa do sector, instalada em terrenos de plantação e produção. Ali podíamos ver o desenrolar das sementeiras, colheitas e tratamentos em simultâneo e todo o tipo de maquinaria e produtos num só local. Vinham agricultores de norte a sul do país e muitos estrangeiros ligados ao sector”, relembra.

Embora seja crítico da Feira de Agricultura actual, por já não ser o que foi em tempos, o gestor continua a ir porque, sublinha, é imprescindível para uma empresa como a Francicampo acompanhar as feiras do sector agrícola, para estar a par das inovações, tanto a nível de máquinas e equipamentos como de outros produtos.

A Francicampo Lda, empresa familiar, produz e comercializa produtos agrícolas nomeadamente batata da famosa marca “MissTata”. Manuel Francisco explica que o trabalho da mesma tem duas componentes.

“Estamos sempre presentes nos trabalhos agrícolas com os nossos agricultores por forma a ter uma produção de alta qualidade e ao mesmo tempo zelamos pelas suas necessidades, fornecendo-lhes um produto de alto valor, dentro dos parâmetros exigidos nas normas comunitárias do global-G.A.P. (sistema integrado de garantia da produção abrangendo toda a produção do produto desde as explorações agrícolas até à fase de comercialização).