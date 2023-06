Festas da Cidade do Entroncamento com grande aposta no cartaz musical

David Carreira, Rosinha, Moonspell, Karetus e T-Rex são os artistas musicais que vão animar as Festas de São João e da Cidade do Entroncamento que vão decorrer entre 16 e 24 de Junho. Os concertos vão realizar-se no palco do Largo José Duarte Coelho. Mostra de artesanato, exposições, tasquinhas com comida e doçaria regional, dança, música e DJ’s, espaço para crianças, desporto e animação de rua não vão faltar nos festejos.

A abertura das festas está agendada para sexta-feira, 16 de Junho, às 18h30, com uma arruada pela Marchinha do Botequim. O Centro Cultural recebe uma Conversa Aberta Intergeracional sobre construção de fogaças entre as 20h00 e as 22h00. No Palco Salgueiro Maia, conhecido por Palco Secundário, a partir das 21h30, a Es-Passo de Dança faz a sua actuação. Às 22h00, no Palco Principal, actua a cantora popular Rosinha seguindo-se, a partir da meia-noite, a animação musical a cargo do DJ Hugo Luz.

No sábado, 17 de Junho, pelas 18h00, a Tuna Templária do Instituto Politécnico de Tomar actua no recinto da festa. Os Kontra Relógio sobem ao Palco Salgueiro Maia, pelas 21h30. Meia hora mais tarde, no Largo José Duarte Coelho, há música com DJ Jélio seguindo-se a animação com o DJ Jorge Branco. No domingo destaque, pelas 20h30, para o espectáculo Concórdia Música, no Palco José Duarte Coelho. No Palco Salgueiro Maia, às 21h30, o espectáculo Fado de Lisboa pelo Fado ao Centro. A noite termina no Palco Principal com os Classic Band.

Os Moonspell, banda de referência do heavy metal português, actua no Largo José Duarte Coelho na segunda-feira, 19 de Junho, pelas 22h00. Antes disso, pelas 21h30, na Praça Salgueiro Maia, a animação está a cargo de Bruno Belo, artista musical do Entroncamento. A 20 de Junho, Dia da Cidade e feriado municipal, as entradas no Museu Nacional Ferroviário são gratuitas. Pelas 20h30 actuam, no Largo José Duarte Coelho, a Escola de Sevilhanas Leni Carballo seguindo-se, na Praça Salgueiro Maia, concerto com Sónia Mota e Banda, que celebra 30 anos de carreira. O cantor e compositor Noble actua no Palco Principal, a partir das 22h00.

A 21 de Junho o Rancho Folclórico do CERE “Nova Geração” actua, pelas 21h30, no Largo José Duarte Coelho. À mesma hora, mas no Palco Salgueiro Maia, a Dançarte leva a cabo o espectáculo de dança “Nosso Fado”. A noite termina, no Palco Principal, com a Banda Oitenta & Picos. Na quinta-feira, 22 de Junho, a Banda da Associação Filarmónica e Cultural do Entroncamento actua na Praça Salgueiro Maia (21h30) seguindo-se o concerto do rapper português T-Rex (22h00).

Na sexta-feira, 23, há espectáculo de Estátuas Vivas Selway Status Peace & Love, na Rua Luís Falcão de Sommer, a partir das 20h30. Pelas 21h00, no Centro Cultural actua o grupo de cavaquinhos da Universidade Sénior do Entroncamento. A dupla Karetus sobe ao Palco Principal pelas 22h00. No Palco Salgueiro Maia há espectáculo de hip-hop (23h30). A noite prossegue com DJ Addline a partir da meia-noite.

No último dia das festas, no sábado, 24 de Junho, há missa (18h00) na Igreja da Sagrada Família, seguida de procissão pelas ruas da Igreja, Luís Falcão de Sommer, D. Nuno Álvares Pereira e Capela de São João. Na Praça Salgueiro Maia, pelas 20h30, actua a Academia de Guitarra do Colégio Andrade Corvo. Às 21h30 a Academia de Dança do Entroncamento sobe ao Palco Salgueiro Maia. David Carreira encerra a noite com espectáculo a partir das 22h00. À meia-noite há o tradicional fogo-de-artifício e os festejos encerram com a dupla Mete Cá Sets.