Festas da Cidade um ano depois da certificação da sopa de pedra

As festas regressam este ano com essa marca de uma cidade que de 17 a 25 de Junho apresenta diversas actividades para reunir os habitantes em torno da alegria e da pujança do concelho.

As Festas da Cidade de Almeirim estão de regresso um ano após a primeira certificação europeia de um produto tradicional da terra, a sopa de pedra, precisamente no dia em que se assinalava a elevação a cidade. A efeméride não tem destaque no programa das festas, mas nada melhor para celebrar o prato que atrai milhares de pessoas aos restaurantes da zona da praça de toiros do que comer a iguaria nos dias dos festejos entre 17 e 25 de Junho. Este ano, para os 32 anos após ter deixado de ser vila, a câmara apostou como atracções musicais principais os cantores Ivandro, Jorge Guerreiro, Diogo Carapinha e Augusto Canário.

O artista Ivandro, que tem estado na berra, actua no domingo, 18, dois dias antes da data da elevação a cidade, 20 de Junho, dia em que o palco principal está por conta do grupo Prova de Fogo. Tal como no ano passado, o primeiro dia de animação no palco principal abre com um festival de folclore. Jorge Guerreiro actua no dia da cidade, um dia que também é dedicado à promoção da casta tradicional de vinho Fernão Pires. Na quarta-feira a noite de animação é por conta da Banda Marcial de Almeirim. Os espectáculos musicais seguem nos dias seguintes com Fivevox (dia 22), Augusto Canário e amigos antecedido de Flashmob JMJ (23), Diogo Carapinha (24) e o último dia fecha ao som das músicas de outras décadas com Remember 80&90.

No palco 2, que vai receber os espectáculos que antecedem os do palco principal quando as pessoas já estão a terminar as refeições nas tasquinhas das colectividades, o primeiro dia é para a dança criativa com Sofia Campos e segue-se Sarah Medina e Audrey Diana Niangbo a acompanhar Samir Belkhiri. Dos dias seguintes há, respectivamente, folclore com o grupo Camponeses da Raposa, demonstração de dança (dia 19), Rancho da Velha Guarda de Fazendas de Almeirim (20), Rancho Infantil de Fazendas de Almeirim (21), Rancho de Fazendas de Almeirim (22), Rancho da Casa do Povo de Almeirim (24) e Zumba com Joana Pernas e Rancho de Paço dos Negros (25). No dia 23 não há música porque a zona do palco é a da partida e chegada da corrida popular de atletismo “Correr das Festas” com uma extensão de 10 quilómetros.

Na vertente das tradições tauromáquicas a câmara continua a apostar nas picarias com cinco dias dedicados à festa brava, na Avenida 25 de Abril, nos dias 17, 18, 21, 23 e 24, sempre às 24h00. As marchas continuam a marcar presença nos festejos, com desfiles na avenida no dia 18 com a Marcha de Fazendas de Almeirim, no dia 21 com a Grande Marcha do CRIAL, no dia 24 a Marcha de Benfica do Ribatejo e no último dia a Marcha de Almeirim. Fora do recinto das festas renova-se o Almeirim Night Sessions com três edições no primeiro dia, no dia 23 e no dia 24, sempre na Arena de Almeirim e com início às 24h00.

Há ainda outras actividades inseridas nos festejos, como o festival de encerramento da Escola Municipal de Natação nas piscinas, na manhã de sábado, 17, e no mesmo dia a abertura da exposição de Jacqueline Schimtt/Jean Fiori na biblioteca municipal no âmbito da geminação com o concelho francês de Dreux. Na terça-feira, dia 20, às 10h00, há uma solta de pombos junto ao pavilhão municipal, por ocasião dos 50 anos da União Columbófila de Almeirim. No sábado, dia 24, realiza-se nas piscinas o 1º Aqua Fitness Fest.

Almeirim foi elevada a cidade em 1991 e na mesma altura subiram à categoria de vila Benfica do Ribatejo e Fazendas de Almeirim. Desde 2002 Almeirim está integrada na sub-região da Lezíria do Tejo. Tem uma área de 222,12 km quadrados. No ano em que passou a ser cidade o concelho tinha 21.380 habitantes e em 2021 (últimos censos) tinha 22.012 habitantes. A altura em que teve maior número de residentes foi em 2011 com 23.376 pessoas.