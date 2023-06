Quando os Dias têm mais horas

Por vezes quando sentimos que temos menos coisas para fazer, parece que o tempo demora muito a passar. Todos já sentimos, de uma maneira ou de outra, que as horas não passam ou que parece ter passado mais tempo do que aquele que realmente passou. Isto acontece porque no nosso dia-a-dia, os nossos horários e actividades mudam e acabamos por perder noção do tempo.

Se adicionarmos a este pensamento o facto de termos mais idade, e termos deixado de exercer uma actividade profissional que nos impõe rotinas e à volta da qual organizamos o nosso tempo, percebemos de forma clara o quão útil é a ocupação do nosso tempo.

As actividades direccionadas aos mais velhos, sejam lúdico-recreativas, sociais, ou de estimulação cognitiva ou sensorial, desempenham um papel extremamente importante na valorização da pessoa idosa, promovendo o sentimento de utilidade e desenvolvimento pessoal de cada um e o combate ao idadismo na nossa sociedade.

As instituições de apoio aos idosos desempenham neste campo um papel crucial e, dando o exemplo concreto da Misericórdia de Alhandra, têm construído um caminho, de aprendizagem e superação, oferecendo à população idosa cada vez mais oportunidades de aprendizagem e de ocupação, não esquecendo a gradual abertura ao exterior e o favorecimento da relação entre a Comunidade e a Instituição.

Com a promoção de actividades realizadas no exterior e outras que motivam a participação dos familiares procuramos o alargamento das relações sociais através das vivências partilhadas em grupo, fomentando o estabelecimento de laços de amizade, inter-ajuda e solidariedade.

Um Exemplo concreto desta partilha foi a caminhada do Dia da Família que juntou utentes e familiares numa caminhada até à zona ribeirinha de Alhandra.

Procuramos com o desenvolvimento destas várias actividades, dar aos idosos maior empoderamento, pondo em prática o conceito de desenvolvimento ao longo do ciclo de vida, onde em cada idade, deverão existir oportunidades de aprendizagem e crescimento pessoal.

Sónia Nascimento - Psicóloga Clínica, Especialista em Psicogerontologia e Diretora Técnica da AHCMA (Associação do Hospital Civil e Misericórdia de Alhandra).