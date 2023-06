Vanart é especializada na cedência de pessoal em regime de trabalho temporário

Empresa, com sede em São João dos Montes, Alhandra está no mercado há mais de duas décadas.

A Vanart, com sede em São João dos Montes, Alhandra, é uma empresa especializada na cedência de pessoal em regime de trabalho temporário. Com mais de duas décadas de experiência no sector, anuncia um serviço eficiente e eficaz em gestão de recursos humanos, garantindo respostas oportunas e adequadas às exigências diárias de cada negócio.

Tendo ao seu serviço uma equipa especializada e preparada para auxiliar os clientes em qualquer fase da gestão de recursos humanos, a Vanart promete a procura constante de soluções adequadas às suas necessidades, bem como uma variedade de oportunidades de emprego para os candidatos.

A actuação da Vanart vai desde a selecção e recrutamento de profissionais temporários até à gestão de contratos e acompanhamento detalhado dos mesmos, durante todo o período de trabalho.

“Na Vanart existe o comprometimento total em oferecer um serviço de excelência, visando a redução de custos e optimização do tempo dos nossos clientes e candidatos/trabalhadores. Trabalhamos com critérios de competência, rigor e excelência, que nos permitem seleccionar os melhores profissionais, adequados a cada caso específico, garantindo assim resultados superiores.”, referem os seus responsáveis, Humberto Henriques (gerente) e Albertina Ramos (directora técnica).