Férias de Verão na CLASS 20

Um espaço lúdico e desportivo com atividades adaptadas a diferentes idades (dos 6 aos 13) e interesses, monitores preparados e refeições saudáveis.

Para quem procura um lugar adequado para ocupar os filhos durante as férias de Verão, de forma a mantê-los entretidos e ativos, a CLASS 20, em Almeirim, é uma opção adequada. A Academia CLASS 20, encara o Verão como a época perfeita para descobrir, aprender e divertir ao máximo e os seus monitores estão preparados para oferecer uma variedade de actividades emocionantes, que estimulam a criatividade, a coordenação, promovem a interacção social e desenvolvem habilidades únicas.

As actividades lúdicas e desportivas, são adaptadas a diferentes idades e interesses, desde: futebol, futsal, futevólei, padel, andebol, dodgeball, unihoquei, ténis de mesa, diversão aquática, BTT e outras actividades sobre rodas, dança, culinária e jogos pré-desportivos (rouba bandeira, estafetas, etc).

Sendo a alimentação essencial para o bem-estar e o bom desempenho das crianças, a CLASS 20 proporciona refeições saudáveis, biológicas, variadas e equilibradas para garantir o bem-estar das suas crianças.