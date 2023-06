Seis dias de festa em Alhandra em honra de São João Baptista

Tasquinhas, divertimentos, artesanato e muita animação são esperados nas Festas em Honra de São João Baptista que vão decorrer em Alhandra durante dois fins-de-semana, de 16 a 18 de Junho e de 23 a 25 de Junho. A abertura está agendada para dia 16 de Junho, às 20h00, seguida de baile com M&B Music.

No dia seguinte, pelas 10h00, decorre a festa de final de ano da Associação de Promoção Social de Alhandra (APSA) e uma aula aberta de Zumba. Pelas 15h30 acontecem os ateliês “vem brincar ao São João”, no coreto, pela mão dos artesãos da vila e casa das histórias, e “ser escuteiro por um dia”, com os escuteiros de Alhandra. A partir das 17h00 há jogos tradicionais dinamizados pela Associação de Bem Estar Infantil da Quinta da Ponte e às 22h00 baile com Pedro Oliveira. No domingo, 18 de Junho, a manhã é dedicada ao taekwondo com uma aula aberta e pelas 11h00, no coreto, repete o ateliê “vem Brincar ao São João”.

A Sociedade Euterpe Alhandrense dá um concerto às 19h00 e a festa regressa na sexta-feira 23 de Junho, pelas 22h00, com o baile Arte Música. No sábado, dia 24, a Associação dos Artesãos de Alhandra organiza no coreto o mercado de São João, a partir das 09h00, e pelas 17h00 há aula aberta de Kempo, pela União Portuguesa de Karaté Kempo. A Estudantina Universitária de Lisboa actua às 21h00 seguida de baile com Trio Memórias.

O Vespa Clube de Alhandra organiza a 5ª concentração nacional de vespas no domingo, 25 de Junho, pelas 08h30. O mercado de São João abre às 09h00 e às 17h00 voltam a realizar-se jogos tradicionais. O Grupo Coral da Sociedade Euterpe Alhandrense actua às 19h00. A partir das 21h00 as ruas de Alhandra e o rio Tejo acolhem a procissão em honra de São João Baptista. O encerramento das festas será assinalado com fogo-de-artificio.